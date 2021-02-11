Еще один контрабандист пытался провезти табак на плоту через границу в Ростовской области

Всю партию табака изъяли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в районе реки Северский Донец пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально переправить через границу более 9,5 тысячи пачек сигарет.

Мужчина соорудил плот и с помощью сообщника со стороны луганского региона переправлял по воде коробки. Нарушитель заметил пограничников и попытался сбежать. Пограничники издалека требовали остановиться, мужчина это требование игнорировал. После непродолжительного преследования наряд задержал нарушителя.

Весь табак, находившийся на плоту, пограничники изъяли. Экспертам предстоит установить стоимость партии. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в контрабанде табака.

Схожий инцидент произошел на границе на прошлой неделе. Тогда пограничники задержали россиянина, перевозившего на лодке безакцизные сигареты. Стоимость нелегального груза пограничники и таможенники оценили почти в миллион рублей. А всего за прошлый год на границе в Ростовской области зарегистрировано около 30 подобных преступлений.

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