Бизнесмена в Константиновском районе подозревают в махинациях на 5,5 млн рублей

Руководителя подозревают в присвоении около 5,5 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области директора коммерческой фирмы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Все началось с того, что бизнесмен заключил контракт с администрацией Константиновского района. Согласно договору, организация должна была построить фонтан и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории. Предприниматель заявленные работы выполнил частично, но деньги получил полностью. В отчете он указал ложные сведения. Махинацию обнаружили во время проверки отчетности в районной администрации.

Донские следователи считают, что своими действиями бизнесмен нанес значительный ущерб бюджету района. Мужчину подозревают в том, что он незаконно присвоил около 5,5 миллионов рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 тысяч доз вакцины поступило в Ростовскую область

Прививки от коронавируса сделали более 27 тысяч жителей (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.