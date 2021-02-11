Гандболистки «Ростов-Дона» с небольшим отрывом обыграли норвежский «Вайперс»

Гандболистки «Ростов-Дона» возглавили группу Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба «Ростов-Дона»

В Венгрии прошел 9-й тур группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу. Донские спортсменки одержали победу над "Вайперс" со счетом 24:23.

Первый там был для ростовчанок напряженным. Обе команды пытались завоевать преимущество на поле. После начала матча команды шли мяч в мяч, однако на второй десятиминутке соперницы забили на три мяча больше. На перерыв спортсменки ушли при счете 16:15 в пользу норвежек.

Второй тайм оказался более удачным для донских спортсменок. Мячи соперницам забили Заади, Вяхирева, Бобровникова и Манагарова. «Вайперс» смог сравнять счет только на 51-й минуте - 22:22. В конце игры Крпеж-Шлезак забила норвежкам решающий мяч.

В результате «Ростов-Дон» возглавил группу Лиги чемпионов в категории А. Гандболисткам удалось набрать 17 очков в 11 матчах.

В предстоящую субботу, 13 февраля, гандболистки выступят против венгерского ГК «Ференцварош».

Мастерство донских спортсменок оценил главный тренер женской национальной сборной по гандболу Алексей Алексеев. В состав команды вызваны восемь гандболисток «Ростов-Дона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские гандболистки обыграли команду из Дании в Лиге Чемпионов

«Ростов-Дон» занял первое место турнирной таблицы (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.