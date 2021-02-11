Выбираем учебное заведение для поступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону открыт не один десяток вузов, в которых можно получить престижное высшее образование, причем находятся они не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах области. На сайте каждого из них можно найти обязательную информацию для абитуриентов, необходимые требования для поступления, узнать, какие предметы по ЕГЭ нужно сдавать для каждой конкретной специальности, а также где и когда пройдут дни открытых дверей.

В этом году из-за угрозы распространения коронавируса многие из них будут организованы онлайн. Однако такой способ знакомства с вузом — не менее удобен, а вот охватить можно гораздо больше.

Во время онлайн-встречи можно познакомиться поближе с различными программами, которые предлагает университет, побеседовать с преподавателями и, возможно даже, отыскать дело всей своей жизни.

Будущие абитуриенты могут также посетить сайты приоритетных для них вузов и ознакомиться более подробно со структурой работы университета и направлениями.

Подробнее о лучших вузах Ростова и области, времени проведения Дней открытых дверей и особенностях подготовки к ЕГЭ-2021 можно прочитать в материале «Выпускникам 2021».