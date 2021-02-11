Единственная дорога к дому на Тракторной станет бесплатной в марте

Жильцы дома выступили против платной дороги. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице власти внесли поправки в документ о начале действия публичного сервитута на частную платную дорогу в Октябрьском районе города. Иными словами, мэрия оговорила время, с которого получит право распоряжаться дорогой на частной территории.

Согласно тексту документа, с 5 марта жители дома на улице Тракторной смогут беспрепятственно проезжать к своему жилью. Ранее сообщалось о том, что частный собственник уступит дорогу не раньше 28 марта.

Как ранее писала "Комсомольская правда - Ростов", владельцы квартир в доме на Тракторной вступили в конфликт с предпринимателем, владеющим землями вокруг многоэтажки. Предприниматель попытался сделать проезд по единственной дороге к дому платным. У жильцов не было альтернативной схемы проезда, что вызвало шквал недовольства. С ними после начала конфликта встречались депутаты и чиновники. В дело вмешалась прокуратура.

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