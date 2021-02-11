До «Ростова» Валерий Карпин мог возглавить сборную Белоруссии

Предложение Валерий Карпин получил после работы в "Торпедо". Фото: ФК "Ростов".

До работы в ФК «Ростов» Валерий Карпин мог стать тренером сборной Белоруссии. Об этом футбольный агент Сергей Новиков рассказал в интервью в программе «Инсайдеры».

По словам Новикова, предложений у Карпина было не много. Покинув испанскую «Мальорку», он возглавил армавирский «Торпедо». После вылета команды из ФНЛ тренер расторг контракт с руководством.

— Было предложение от Белоруссии. Он встречался с зампредом, федерацией. Белорусы очень хотели видеть его в сборной, но он отказался. Он все-таки хотел реализовать себя на клубном уровне, — рассказал агент.

Кроме того, Карпин также рассматривал предложение присоединиться к володарскому «Иртышу». Валерий провел переговоры и взял время на раздумья. Однако вскоре ему позвонили из «Ростова».

Несколько лет обсуждаются шансы Карпина возглавить сборную России. Его супруга Дарья в разговоре с подписчиками не исключила такой возможности. "Карпин — в сборной? Не зарекаюсь, всё может быть», — написала она.

Напомним, Валерий Карпин возглавил ФК «Ростов» в декабре 2017 года. В феврале этого года клуб продлил контракт с тренером еще на пять лет.

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