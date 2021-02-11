В Ростовской области полицейский протаранил "БМВ", а потом врезался автопоезд с "Мерседесом"

Полицейские выясняют детали аварии, произошедшей на трассе в Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, девятого февраля около трех часов дня полицейский одного из районных отделов ехал по трассе в служебное время на автомобиле «Хендай Акцент». В какой-то момент мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «БМВ Икс 3». От удара «Хендай» откинуло на автопоезд, на платформе которого стоял «Мерседес».

- В аварии усматривается вина сотрудника полиции. В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения, - рассказал «Комсомолке» собеседник издания.

Тем не менее, виновный пока не установлен, по факту аварии проводится проверка.

Ранее "Комсомолка" писала, что в поселке Персиановский (Аксайский район, Ростовская область) произошел казусный дорожный инцидент. Броневик на пустой дороге посреди частного сектора протаранил легковой автомобиль.

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