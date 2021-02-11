Ростовчанин перевел кредит на 2,5 миллиона аферистам

Мошенники обманом оформили на ростовчанина займ в банке. Фото: Архив КП

Очередной житель Ростова-на-Дону стал жертвой телефонных аферистов и задолжал крупную сумму банку.

Потерпевшему позвонил якобы представитель банка и рассказал о том, что с его пластиковой картой происходят финансовые махинации. Избежать дальнейших проблем можно, но для этого необходимо выполнить несколько действий, которые якобы обезопасят карту, уверял злоумышленник. Владелец счета согласился и назвал данные, а потом ему пришло смс-сообщение о кредите на 2,5 миллиона рублей. После этого все деньги с его счета исчезли.

В донском полицейском главке возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас следователи пытаются установить личность человека, который обокрал ростовчанина.

В последнее время телефонные аферисты все чаще обманывают владельцев счетов и карт . Сотрудники правоохранительных органов просят не сообщать посторонним людям никаких данных о своей банковской карте.

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