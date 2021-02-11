У электрички Ростов-Таганрог появится дополнительная стоянка в Мержаново

Станция Ростов-Главный. Фото: Google.Карты

С четверга, 11 февраля, для электрички № 6519 Ростов-Таганрог вводится стоянка на станции Мержаново. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Пригородный поезд будет отправляться из Таганрога в 07:05, а после делать остановку на о.п. Мержаново в 07:42. В донскую столицу на станцию Ростов-Главный электропоезд приедет в 08:36.

В СКЖД отмечают, что изменения введены для пассажиров, которые по утрам выбирают электрички для поездок из Таганрога в Ростов.

Напомним, из-за закрытия моста на Малиновского ростовчане стали чаще пользоваться городскими электричками. Недавно поезд запустили по маршруту Ростов-Главный - Первомайская - Ростов-Западный - Ростов-Главный. Это позволило перевозить большее количество пассажиров, минуя многочисленные дорожные заторы.

АЛЛО!

Если вы хотите уточнить информацию о расписании электричек, то звоните по телефону: 8-800-775-00-00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону городская электричка меняет маршрут

Рассказываем, как теперь будем ездить (подробнее)