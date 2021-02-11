Пропавшего в Аксае 40-летнего мужчину ищут по всей Ростовской области

Пропавшего мужчину ищут почти месяц. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
В Ростовской области полицейские разыскивают 40-летнего Василия Сергеевича Панасенко.
Родственники пропавшего почти месяц не получают от него никаких вестей после того, как мужчина вечером 16 января вышел из дома, расхоложенного в центре Аксая. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Рост пропавшего - около 175-180 сантиметров. Он среднего телосложения, волосы темно-русые и короткие, глаза серые.
В последний раз когда его видели родственники, он был одет в куртку синего цвета с капюшоном, темные джинсы, а также в синие ботинки.
Поиски пропавшего мужчины ведут и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт - Юг». Представители организации отмечают, что мужчина может находиться в любом районе Ростовской области. По их словам, Василий Панасенко нуждается в помощи медиков.
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