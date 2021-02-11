После "шутки" о минировании свадьбы дончанин отправится в колонию на девять лет

Суд отправил шутника в колонию на 9 лет. Фото: Архив КП

Неудачная шутка привела молодого жителя Ростовской области на скамью подсудимых. Дончанина осудили на девять лет - в том числе, за ложный донос.

Следователи выяснили, что мужчина задумал сорвать свадьбу и придумал нестандартный, как ему казалось, план. Он одолжил у приятеля мобильный телефон и позвонил по экстренному номеру. Оператору обвиняемый заявил, что в ростовском развлекательном комплексе, где в это время вовсю гуляли гости свадьбы, может произойти взрыв. На место выехали оперативники и кинологи. Он проверили помещение, но никаких подтверждений слов звонившего не нашли.

Найти звонившего полицейским не составило труда. Его задержали и возбудили уголовное дело за ложный донос об акте терроризма на социальных объектах.

На днях Кировский районный суд признал мужчину виновным. Суд суммировал срок за ложный донос со сроком по другому уголовному делу. Ближайшие девять лет обвиняемый, скорее всего, будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. После освобождения дончанин будет ограничен в свободе еще на год. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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