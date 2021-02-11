В Ростове у коллекционера украли более 100 карманных часов

Вор, не исключено, знал о коллекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове следователи пытаются найти вора, похитившего из частного домовладения коллекцию карманных часов.

Вор, скорее всего, следил за хозяином дома и, возможно, знал о коллекции. На дело он пошел, когда владелец коллекции уехал на пару дней, рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона. Следователи пока не знают, в какое именно время суток злоумышленник проник в дом. Он отжал раму пластикового окна и забрал часы, ценные украшения и две медали.

Хозяин дома обнаружил кражу после приезда и обратился в полицию. Оперативники действовали по стандартной в таких случаях схеме: они искали отпечатки пальцев, а кинолог с собакой пытался обнаружить следы преступника.

Тем временем донские полицейские задержали менее осторожного злоумышленника. Житель Миллеровского района оказался в полицейском участке после того, как с ножом в руке потребовал от продавца продуктового магазина отдать выручку.

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