Ростовское МВД отмечает 101-ю годовщину

Полиции Дона исполнился 101 год. Фото: ГУ МВД России по РО.

Сегодня, 11 февраля, ростовский главк МВД отмечает 101-ю годовщину с момента своего образования. Что изменилось за это время.

ХРАБРОСТЬ И СНОРОВКА

Более века назад на Дону советская власть учредила народную милицию, которой сразу пришлось работать в непростых условиях: в стране шла гражданская война, в городе орудовали вооруженные бандиты, а люди испытывали небывалую нужду.

Первым начальником ведомства стал Федор Федякин. В Ростове и Нахичевани-на-Дону создается патрульно-постовая служба, появляются новые структуры в районных отделениях и принимается обновленный уголовный кодекс, отвечающий современным требованиям.

Сотрудники МВД стали бороться с вооружеными формированиями, которых в то непростое время стало значительно больше. При этом сами милиционеры почти не имели средств для борьбы с ними: катастрофически не хватало оружия, автомобилей и обмундирования. И тогда на первый план вышли индивидуальная храбрость и служебная сноровка.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Несмотря на все сложности, за последующие пять лет, благодаря мужеству милиционеров, большинство банд было ликвидировано. Постепенно ростовское МВД только укреплялось, кадры набирались профессионализма и опыта. А в темные, послевоенные годы сотрудники ведомства даже помогали буквально с нуля отстраивать разрушенные города.

Надо сказать, что и сегодня ростовские полицейские продолжают выполнять свой долг, работая на благо местных жителей. Они, не считаясь с личным временем, продолжают бороться с преступностью и защищать законные права жителей.