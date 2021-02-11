Житель Ростовской области может сесть в тюрьму за кражу пяти куриц

Наседки приглянулись воришке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Белая Калитва Ростовской области 34-летний местный житель стал жертвой домушника. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, днем 9 февраля кто-то проник в его дом на улице Центральной. Перед тем, как очутиться в помещении, злоумышленник разбил стекло.

Добыча неизвестного воришки оказалась невелика: телевизор и пять куриц.

Несмотря на то, что ущерб был небольшим, потерпевший все же обратился в полицию.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Кража».

- С места происшествия изъяли окурок, - отметил источник издания.

Пока воришку не нашли, но если его поймают, и суд признает вину, мужчина может сесть в тюрьму на восемь лет. А если до этого инцидента судимости у мужчины не было, то он может отделаться штрафом.

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