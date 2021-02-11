Ограничения смягчили в большинстве городов и районов Ростовской области

Изменения начнут действовать с 15 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве городов и районов Ростовской области смягчили ограничения. Послабления вступят в силу 15 февраля. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.

Увеличена допустимая заполняемость стадионов и кинотеатров. В залах и на трибунах может быть занято 50 процентов мест.

В торговых центрах возобновляют работу фуд-корты и ледовые катки.

Власти разрешили работу непродовольственных торговых ярмарок.

Изменен пункт о возобновлении плановой медицинской помощи. С 15 февраля высокотехнологическую помощь будут оказывать в полном объеме.

Послабления не будет действовать в девяти территориях. Среди них — города Гуково и Зверево, а также семь районов: Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский. По итогам мониторинга эти города и районы попали в «красную зону». Это значит, что здесь сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом.