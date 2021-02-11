Полеты из Ростова в Египет запустят в феврале

Рейс из Ростова в Каир будет летать по субботам. ФОТО: Архив "КП"

Жители донского региона среди зимы смогут улететь в Каир. Прямое авиасообщение из аэропорта главного аэропорта Ростовской области запустят с 20 февраля.

Ростовчане будут летать в Египет на самолете Boeing 737-800. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, лайнер будет отправляться из Платова по субботам - в 01:20. Расчетное время в пути составит примерно 3 часа 30 минут. Из Ростова в Каир самолет прилетит около 04:00. Обратный рейс запланирован на субботу - в 06:00, а прилет - в 10:30. Самый дешевый билет обойдется туристам почти в 10 тысяч рублей.

Всем пассажирам придется предъявить результат теста на COVID-19, сделанный не позже 72 часов назад. Люди с ковидом и без документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, на борт самолета допущены не будут.

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