На Дону рецидивист со стажем пытался похитить у ребенка школьный рюкзак

Злоумышленник позарился на школьный рюкзак
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В городе Донецке Ростовской области прямо среди бела дня взрослый мужчина попытался ограбить школьника.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, инцидент произошел девятого февраля примерно в 15.00.
Ученик девятого класса одной из местных школ возвращался после уроков домой. На улице Павлова к нему подбежал незнакомец. Мужчина схватил мальчика за плечи и стал стягивать со спины рюкзак с учебниками. К счастью, рядом находились прохожие, оказавшиеся не из робкого десятка.
Люди спугнули злоумышленника, после чего сразу же позвонили в дежурную часть. На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Силовики быстро установили личность налетчика. Им оказался 24-летний ранее судимый за кражи безработный местный житель.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
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