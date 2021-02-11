Житель Зернограда пытался перебросить в ростовскую колонию 11 свертков с наркотиками

Экспертиза доказала, что в свертках - наркотики. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В донской столице пресекли попытку передачи наркотиков в исправительную колонию. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

28-летний житель Зернограда хотел перебросить на территорию режимного объекта 11 свертков, в которых находились таблетки и бутылки с подозрительной жидкостью коричневого цвета.

Проведенная лабораторная экспертиза показала, что изъятое является сильнодействующим наркотиком. Общий вес "запрещенки" составляет 600 граммов.

Сейчас подозреваемый в распространении наркотиков заключен под стражу. В случае, если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет в колонии. Заниматься незаконным бизнесом за решеткой дончанин, разумеется, уже не сможет.

Напомним, ранее ростовчанин пытался передать близкому другу в колонию посылку с сюрпризом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только бы звонил маме: ростовчанка обманом передала сыну в колонию семь мобильников

Средства связи она спрятала в радиоприемники (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.