От плюс 16 до минус 18: в Ростове-на-Дону резко испортится погода

В ближайшие дни в Ростове обещают шквалистый ветер Фото: Олег Укладов

В донской столице в ближайшие дни после оттепели столбик термометра вновь покажет «минус». Так, если в четверг днем, 11 февраля, в Ростове было плюс 10 градусов тепла, а в пятницу, 12 февраля, и вовсе обещают плюс 16, то уже в выходные дни погода резко изменится.

В пресс-службе городского управления ГО и ЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр сообщили, что в субботу, 13 февраля, в донской столице днем будет 4-6 градусов мороза, ночью похолодает до минус 9 градусов. При этом всю субботу будет дуть шквалистый ветер. Его порывы составят 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 14 февраля, картина будет точно такая же.

Впрочем, и в последующие дни потепления ждать не стоит. Мороз сохраниться до 20 февраля. Отметим, что в этот день столбик термометра и вовсе покажет минус 18 градусов.

В эти дни спасатели прогнозируют сложную ситуацию на дорогах и советуют быть осторожными как водителям, так и пешеходам.

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