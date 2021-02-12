Из Ростова-на-дону запустят новые рейсы в Каир

первый полет состоится 20 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростова-на-Дону запустят новые прямые рейсы в Каир. Первый полет намечен на 20 февраля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — в 01:20 по субботам. Прибытие в аэропорт Каира — 4:00. Обратно в Ростов-на-Дону самолет будет направляться по субботам в 6:00 и прибывать в 10:30.

Напомним, планирующие поездку в Египет должны иметь справку с отрицательным тестом на коронавирус. Сделать его нужно за 72 часа до вылета рейса. Кроме того, нужно предоставить страховой полис, покрывающий расходы в случае заражения ковидом. Этот документ также нужно предоставить в аэропорту.

В авиакомпании отметили, что рейсом могут воспользоваться жители других городов. Так, жители Норильска и Москвы могут сначала добраться до Ростова, а потом — до Каира.

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