Откровенное платье Анастасии Костенко на детском празднике вызвало неодобрение подписчиков

Откровенный наряд Анастасии Костенко раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовчанку Анастасию Костенко в очередной раз осудили ее подписчики.

Фоловеры посчитали, что ярко-красное платье Анастасии с открытыми плечами и сильно короткое совершенно не подходит для детского праздника, который был утроен в честь празднования дня рождения одной из дочерей модели. Снимки с него девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. На праздник были приглашены аниматоры, которые развлекали ребятишек, но пользователей волновало только лишь платье Насти.

«Такое эротическое платье не для детского праздника. Красиво то красиво, но смотреть в такой обстановке неприятно», «Зачем надевать на такое мероприятие такое платье? Узкое и короткое, это же некомфортно. Надо чувствовать себя естественно», - высказали свое мнение в комментариях подписчики Анастасии Костенко.

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На ростовчанку Анастасию Костенко посыпались обвинения в неграмотности.

Но девушка нашлась, что ответить хейтерам.

АЛЛО!

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