Радио «КП»: патриотизм - ген или вирус?

Россиянам традиционно удается быть патриотами в непростых условиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему мы понимаем патриотизм по разному? По мнению Сергея Петровича, во всем виноват ген оседлости русского народа. Мы не умеем беречь и развивать собственную территорию.

- Вот есть кукушка, которая подбрасывает яйца в чужие гнезда, а есть пеликаны, которые, чтобы прокормить своих детей, раздирают себя и кормят их собственным мясом, - говорит журналист.

И никакая идеология от этого не спасет. Интересные факты и свой взгляд на ситуацию. Подробности слушайте на сайте radiokp.ru.

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