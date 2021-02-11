Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Радио «КП»: патриотизм - ген или вирус?

Поговорили об этом в программе "Рикошет" с писателем, журналистом и публицистом Сергеем Тютюнником
Владимир ДОБРИЦКИЙВладимир ДОБРИЦКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Россиянам традиционно удается быть патриотами в непростых условиях.

Россиянам традиционно удается быть патриотами в непростых условиях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему мы понимаем патриотизм по разному? По мнению Сергея Петровича, во всем виноват ген оседлости русского народа. Мы не умеем беречь и развивать собственную территорию.

- Вот есть кукушка, которая подбрасывает яйца в чужие гнезда, а есть пеликаны, которые, чтобы прокормить своих детей, раздирают себя и кормят их собственным мясом, - говорит журналист.

И никакая идеология от этого не спасет. Интересные факты и свой взгляд на ситуацию. Подробности слушайте на сайте radiokp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смягчение ограничений в Ростове-на-Дону с 15 февраля 2021: что изменится

Рассказываем, какие ограничения смягчат в Ростове-на-Дону 15 февраля 2021 (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!