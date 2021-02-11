Директор донского предприятия задолжал своим сотрудникам 2,7 миллиона рублей

В Ростовской области директор предприятия задолжал сотрудникам 2,7 миллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области провели проверку по факту задолженности по зарплате.

В ходе нее стало известно, что директор гуковского предприятия "Шахта Ростовская" грубо нарушил трудовое законодательство. Выяснилось, что он задолжал своим сотрудникам в количестве 260 человек заработную плату в размере 2,7 миллионов рублей.

Прокуратура внесла представление директору, а также в отношении него и юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ.

- Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате погашена, работникам выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда. Ситуация находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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Директор на протяжении долгого времени платил только своим родственникам, которые работали в его фирме.

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