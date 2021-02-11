Дончанка лишилась 255 тысяч рублей после звонка "из полиции"

В Ростовской области ищут телефонных мошенников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области разыскивают злоумышленницу, обманувшую местную жительницу.
В новочеркасский отдел полиции обратилась 46-летняя ростовчанка и сообщила, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей полиции, и сообщила, что потерпевшая является фигуранткой уголовного дела о нарушении кредитного договора. Чтобы продолжить разбирательство, звонок был переадресован в банк, а там кредит предложили переоформить.
Доверчивая женщина через мобильный банк взяла кредит и перевела полученные деньги на различные номера телефонов, продиктованные мошенником. В результате со счета ростовчанки списалось 255 тысяч рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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