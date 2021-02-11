Работник автосервиса по частям распродал машину, оставленную на ремонт

В Ростовской области работник автосервиса распродал по частям оставленный на ремонт автомобиль Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в самоуправстве.

В волгодонский отдел полиции обратился местный житель и сообщил о пропаже автомобиля. Мужчина рассказал, что отогнал машину в автосервис, а когда вернулся, то там ее не оказалось, к слову, механика тоже на месте не было.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 48-летний работник автосервиса. Он рассказал, что взял машину на ремонт, а затем без ведома владельца распродал ее по частям, за что выручил 64 тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ «Самоуправство». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанка лишилась 255 тысяч рублей после звонка "из полиции".

Потерпевшей сообщили, что она нарушила кредитный договор.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!