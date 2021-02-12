Страшный прогноз: синоптики предсказали на выходные резкие перепады температур и снег с ветром до 20 метров в секунду в Ростовской области

Резкое похолодание обрушится на Ростовскую область. Фото: Архив КП

Погода подготовила для жителей донского региона множество неприятных сюрпризов. Как сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра, в предстоящие выходные ожидаются резкие перепады температур и ураган.

После по-весеннему теплой погоды до плюс 16 в пятницу, 12 февраля, заметно похолодает. Уже на следующий день температура воздуха опустится до 4-6 градусов мороза, что, очевидно, заметно испортит впечатление от выходного. Затем ночью станет еще холоднее – минус 9 градусов. В это время порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Ураган не стихнет и в воскресенье, 14 февраля.

Последний день уходящей недели обещает быть холодным – до минус 7 градусов. В течение всего дня ростовчанам лучше всего отказаться от прогулок по городу из-за порывов сильного ветра и гололеда, который образуется после резкого похолодания.

Синоптики отмечают, что в выходные пройдет снег.

На предстоящей рабочей неделе ростовчанам не стоит ждать потепления. По предварительным прогнозам, на регион обрушатся заморозки. Столбик термометра может опустится до отметки минус 18 градусов.

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