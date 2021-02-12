В Ростове водитель насмерть сбил пешехода

Сотрудники УГИБДД провели опрос очевидцев. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

В Северном жилом массиве накануне вечером произошла авария. 35-летнего пешехода сбили на бульваре Комарова. Авария закончилась летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Около 22:00 автомобиль наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Медики изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего. Пациент умер на больничной койке.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Специалисты донского УГИБДД делают все возможное, чтобы установить личность водителя, допустившего аварию.

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