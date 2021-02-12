Водитель грузовика умер за рулем во время поездки в Ростовской области

Машина с мертвым водителем выехала за пределы дороги. Фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области

Трагедия произошла в Волгодонске, где во время движения по маршруту умер 64-летний водитель «Газели». Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

ЧП произошло в самом центре города накануне. Очевидцы рассказали о том, что грузовик ехал по улице Советская со стороны переулка Козлова в сторону Макаренко. Машина странно перемещалась по дороге, а потом съехала с нее и врезалась в дерево, зацепив металлический забор. Неравнодушные горожане решили помочь водителю, попавшему в аварию. А когда заглянули в кабину и увидели, что он мертв, то позвонили в экстренные службы.

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства инцидента.

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