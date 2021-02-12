«На стиле и спорте»: жена футболиста Дмитрия Тарасова показала стройную фигуру на семейной фотосессии

Анастасия и Дмитрий Тарасовы - счастливые супруги и любящие родители. Фото: из личного аккаунта Анастасии Костенко в "Инстаграм"

Жена футболиста Дмитрия Тарасова продолжает радовать подписчиков в «Инстаграме» своими яркими снимками. На этот раз девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом и младшей дочерью.

Для фотосессии Анастасия выбрала экстравагантный лук - короткие лосины ярко-розового цвета, надетые поверх черного купальника. На плечи накинут белый полупрозрачный жакет, а на голове у модели – повязка. При этом супруг выбрал более классический и сдержанный стиль. На спортсмене – белая кофта и черные брюки.

Под снимком Анастасия выложила пост, в котором немного рассказала о своем детстве.

- Я себя помню, начиная с двух лет. Я родилась спустя три года после перестройки, в то время, когда не было особо выбора. Спасали только местные «торгаши», привозившие всего понемногу из столицы, - пишет уроженка донского края.

Анастасия также рассказала, что отец часто ее баловал.

- Привозил вкусные детские пюрешки из Германии и красивые вещи. Благодаря стараниям родителей у меня всегда было все самое лучшее, - поделилась с подписчиками девушка.

Пост собрал множество лайков и комментариев.

- На стиле и спорте, - прокомментировал один из фолловеров.

В целом, пользователи сошлись во мнении, что Анастасия и Дмитрий в этот раз очень гармонично смотрятся вместе.

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