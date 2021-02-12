Верещагина уже мало: в эфире Радио "КП" начальник Южного таможенного управления

Сергей Викторович рассказал о том, как изменилась работа таможенников. ФОТО: Архив "КП"

В эфире Радио "Комсомольская правда" пообщались с начальником Южного таможенного управления, генерал-лейтенантом таможенной службы Сергеем Пашко. Сергей Викторович рассказал о том, как изменилась работа службы в связи с пандемией, наиболее значимых задержаниях, особенностях контрафакта и целях и задачах электронной таможни. Слушайте 12 февраля в 17:03 большое интервью главного таможенника юга России на Радио "Комсомольская правда".

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