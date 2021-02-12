В торговом центре Ростова «заморозили» цены на популярные товары

Многие товары можно приобрести с ощутимой скидкой. Фото: "Мир ремонта".

В начале года из-за инфляции и курса валют импортные товары и сырье подорожали в среднем на 15—20%. Поэтому купить качественные импортные товары стало сложнее. Жители Ростова-на-Дону и Области, планирующие ремонт в текущем году, но не успевшие купить отделочные материалы или мебель в 2020-ом, теперь озадачены. Однако известный многим ростовчанам ТЦ «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21 предлагает сделать покупки максимально выгодными. Мир ремонта запустил акцию «Заморозили цены» и сохранил прошлогоднюю стоимость популярных и востребованных товаров.

Стоит отметить, что цены «заморожены» не на все категории, но на основную часть ассортимента 2020 года. И многие товары можно приобрести с ощутимой скидкой.

Например, в магазине «Много мебели» цены заморозили на весь ассортимент, соответственно покупателям доступны в период акции диваны и кресла со скидкой до 70%.

Клиентам доступны диваны и кресла со скидкой до 70%. Фото: "Мир ремонта".

Кроме того, цены максимально снижены на кухонные гарнитуры (многие выставочные образцы доступны со скидкой до 75%), корпусная и мягкая мебель также радует скидками до 50% и даже люстры из чешского хрусталя продаются со скидкой на весь ассортимент 50%. Для тех у кого ремонт в самом разгаре, можно выгодно купить: плитку, линолеум, ламинат, ковры, двери, сантехнику, обои, краску, товары для дачи и сада в преддверии дачного сезона и многие другие товары для ремонта и благоустройства. Подробности акции нужно обязательно уточнять у продавцов в каждом магазине торгового центра индивидуально.

Действие акции ограничено по времени. Фото: "Мир ремонта".

Организаторы отмечают, что акция ограничена во времени. Поэтому «охотникам» за скидками лучше поторопиться в магазины торгового центра и успеть до 19 февраля, чтобы выгодно совершить запланированные покупки до подорожания.

Для тех, кто не гонится за скидками, торговый центр «Мир ремонта» предлагает большое количество новинок 2021 года. Здесь всегда можно подобрать товары для ремонта и домашнего уюта на свой вкус и подходящий бюджет.