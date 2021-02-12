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Выпускные экзамены в ростовских школах стартуют в конце весны

Испытания пройдут в два этапа
Мария ШАБАНОВА
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Для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен, предусмотрены резервные дни

Для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен, предусмотрены резервные дни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области стали известны сроки сдачи единого государственного экзамена.

Одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены в основной период - с 31 мая по 2 июля. В первый день экзаменов школьники будут справляться с заданиями по химии, географии и литературе.

Самым посещаемым станет обязательный экзамен по русскому языку, который пройдет 3 и 4 июня. После этого пройдет экзамен по математике - 7 июня.

Историю и физику школьники будут сдавать 11 июня. Экзамен по обществознанию состоится 15 июня.

В 2021 году сдачу ЕГЭ по информатике впервые разделили на два дня - 24 и 25 июня. Выпускники, решившие сдать этот предмет, будут выполнять задания на компьютерах.

Для выпускников, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в это время, предусмотрены резервные дни - 28, 29 июня и 2 июля.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ - с 12 по 17 июля.

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