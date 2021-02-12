В Ростове на Семашко рухнула стена и подпорная конструкция

На Семашко упала стена дома. Фото: Леры Ульяновой

В пятницу, 12 февраля, ростовчане стали свидетелями обрушения части стены и опорной конструкции на улице Семашко неподалеку от реки Дон.

Конструкция здания находилась на склоне возле проезжей части. Очевидцы предполагают, что насыпь из песка, глины и камней не выдержала веса, что и привело к обрушению.

Сейчас дорога завалена горой кирпечей, песка, балок, цемента и строительным мусором. Люди, проживающие неподалеку, с большой осторожностью стараются обходить закрытый для движения транспорта участок.

Территорию вблизи места произошедшего огородили. Фото: Леры Ульяновой

Неподалеку от места инцидента спасатели и коммунальщики установили заграждение из лент.

Заваленную дорогу будут расчищать от мусора. Фото: Леры Ульяновой

"Комсомольская правда-Ростов" уточняет обстоятельства произошедшего ЧП.

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