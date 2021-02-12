Жильцы дома над «Кооператором Дона» вновь сообщили о пожаре

Пожарные прибыли на вызов к зданию "Кооператора Дона". ФОТО: Сергей Сурженко

Сегодня, 12 февраля, жильцы здания, в котором находится сгоревший супермаркет “Кооператор Дона”, вновь вызвали пожарный наряд. Работники МЧС проверяют информацию о возгорании.

Пожарная техника прибыла к зданию около 15.00. Спасатели сразу же отправились к первому подъезду многоэтажки, откуда поступил вызов. По предварительной информации, какого-либо задымления в здании не наблюдается. Сейчас пожарные обходят квартиры первого и других подъездов. «Комсомольская правда – Ростов» пока не обладает официальным комментарием МЧС.

Супермаркет «Кооператор Дона», напомним, полностью сгорел 4 февраля. Пожар возник около трех ночи, спасателям удалось справиться с огнем только к полудню. Огонь захватил всю территорию супермаркета. Ночью пожарные эвакуировали из-за задымления около ста жильцов здания. Владельцы супермаркета начали восстановительные работы.

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