Пассажира с крупной партией валюты задержали в аэропорту Платов

Ростовский аэропорт Платов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пассажир авиарейса Ростов-Стамбул перевозил крупную сумму через границу, не заполнив таможенную декларацию.
Мужчину задержали в аэропорту Платов сотрудники ростовской таможни, когда тот проходил по зеленому коридору. Во время проверки при себе у путешественника оказались 26 тысяч 200 евро и 41 тысяча рублей. Специалисты предположили, что турист решил сэкономить на уплате сборов и пошлин, поэтому намеренно проигнорировал правила перевозки денег через границу. Согласно закону, за пределы страны без декларации можно вывезти только 10 тысяч долларов США или аналогичную сумму в любой другой валюте.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду денег.
Напомним, ранее в Ростовскую область пытались нелегально ввезти почти два миллиона рублей через границу с соседним государством.
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