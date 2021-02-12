Мэрия Ростова назвала причины обрушения стены на Семашко

Завал перекрыл проспект Семашко возле набережной. ФОТО: Лера Ульянова

В администрации Ростова заявили, что будут контролировать ситуацию с обрушением инженерной конструкции на проспекте Семашко.

По предварительной информации, подпорная стена вблизи набережной рухнула из-за появления в конструкции щели, рассказали в пресс-службе мэрии. Конструкцию установили строители, возводящие на Семашко частный дом. Владелец конструкции взялся восстановить ее до понедельника, пояснили в горадминистрации.

Части обрушившейся конструкции полностью закрыли проезжую часть. На дороге образовался завал из бетонных балок и земли. Вокруг места обрушения спасатели и коммунальщики установили временные заграждения. Сейчас движение по Семашко ограничено.

Инцидент обошелся без пострадавших.

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