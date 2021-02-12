Последствия обрушения на Семашко пообещали устранить за выходные

Специалисты разбирают завалы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ленинском районе Ростова произошло обрушение подпорной стены строящегося дома, расположенного по переулку Семашко, 9. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», движение транспорта вблизи места обрушения приостановлено.

В горадминистрации рассказали о том, что ЧП произошло во время работ по усилению подпорной стены. В ней образовалась щель из-за чего и упала часть конструкции.

Сейчас угрозы дальнейшего разрушения подпорной стены и здания нет. Собственник строящегося дома самостоятельно устраняет все последствия.

В мэрии пояснили, что за выходные работы по восстановлению и укреплению подпорных конструкций будут закончены. Судя по всему, к этому времени коммунальщики и строители разберут завал из балок, песка и строительного мусора.

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