В Ростове-на-Дону подчиненный украл у директора мясного магазина 600 тысяч рублей

Полицейские раскрыли крупную кражу в мясном магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции Советского района Ростова-на-Дону обратился руководитель магазина, в котором торгуют мясной продукцией.

Мужчина пояснил, что недосчитался выручки. Для мясного магазина это большие деньги - 600 тысяч рублей. Правоохранители оперативно провели расследование, сопоставили все факты и вычислили воришку.

Им, как считают следователи, оказался работник предприятия. 36-летний мужчина отвечал за доставку мяса и мясных изделий. Он получал оплату от заказчиков и, соответственно, имел доступ к деньгам. Часть средств он отдавал, как положено, кассиру магазина, а часть клал в свой карман.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Если суд признает вину злоумышленника, то тот может сесть в тюрьму на пять лет.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" писала о том, что В Ростовской области разыскивают злоумышленницу, обманувшую местную жительницу по телефону.

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