Азовчанин лишился 150 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка

Мужчина лишился денег, которые были на карте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телефонные мошенники разбогатели еще на 150 тысяч рублей - на это раз за счет доверчивого жителя Азова (Ростовская область). Им удалось обмануть мужчину, используя ставшую уже традиционной уловку.

В отделении полиции горожанин рассказал о том, что на его телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров. В какой-то момент он ответил по одному из них. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником банка. Он попросил владельца пластиковой карты назвать ее номер и другие данные, а после сообщить контрольный код из смс-сообщения. Такая информация якобы была нужна для подтверждения личности. После этого дончанин лишился 150 тысяч рублей, деньги исчезли с его счета.

В донском главке сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы установить и задержать виновных.

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