Должность советника по воспитанию появится в школах Ростовской области

В области сформируют пул советников по воспитанию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области в школах начнут работать советники по воспитанию. Должность появится в рамках пилотного проекта минпросвещения. Об этом рассказала глава регионального министерства общего и профессионального образования Лариса Балина.

— Проект предполагает введение новой должности — советник по воспитанию. Когда мы слышим слово «советник», кажется, что это умудренный сединами педагог. Наоборот, это молодой педагог, — прокомментировала Лариса Балина.

Она пояснила, что пул советников сформируют из числа выпускников школы вожатых. По словам министра, их задача — «привнести новый формат общения родителей с детьми».

Напомним, выпускные экзамены в ростовских школах стартуют в конце весны. Одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены в основной период - с 31 мая по 2 июля. В первый день экзаменов школьники будут справляться с заданиями по химии, географии и литературе.

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