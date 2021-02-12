В Ростовской области женщина во время ссоры перерезала экс-мужу горло

Дончанке предъявили обвинение по статье «Убийство» Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Жизнь 35-летней жительницы Шахт перевернулась в один миг после крупной ссоры с экс-супругом. Ссора закончилась для мужчины фатально: во время разборок женщина ударила его ножом в горло.

Агрессию женщины вызвали оскорбления со стороны бывшего мужа. На преступлении ее подтолкнул также выпитый с мужчиной алкоголь. Удар пришелся в важные кровеносные сосуды, дончанин умер на месте происшествия.

На место выехали полицейские, женщину на время следствия заключили под стражу. Следователь посчитал это необходимым, ведь психическое состояние протрезвевшей дончанки вызывало опасения.

В региональному управлении Следственного комитет пояснили, что уголовное дело отправлено в суд. Дончанке предъявили обвинение по статье «Убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничения смягчили в большинстве городов и районов Ростовской области

Послабления не будут действовать в девяти территориях (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.