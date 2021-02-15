На Дону бизнесмен заработал на 109 миллионов рублей на фиктивных работах

Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость. Фото: Архив КП

В Ростовской области руководителя коммерческой организации заподозрили в махинациях и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Следователи считают, что бизнесмен умышленно создал недостоверную документацию, которая позволила ему сэкономить на уплате налогов на 109 миллионов рублей.

Махинацию заметили во время проверки. Эксперт заподозрил, что значительная часть работ была выполнена фиктивно с помощью привлечения сторонних фирм. Этой версии нашлись подтвержения. Внимательные специалисты нашли несоответствия в документах.

Сейчас уголовное дело отправлено в суд для вынесения решения. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы.

Напомним, донской бизнесмен, торгующий ГСМ, «сэкономил» на налогах десять миллионов рублей. Руководитель включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации прошлых лет.

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