Единый государственный экзамен в Ростове-на-Дону 2021: расписание испытаний

первые экзамены пройдут 31 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый государственный экзамен в Ростове-на-Дону 2021: рассказываем, в какие дни пройдут основные испытания для выпускников. Расписание публикует администрация города.

Основной период ЕГЭ будет проходить с 31 мая по 2 июля. На первые дни запланированы экзамены по химии, географии и литературе.

Экзамены по русскому языку пройдут в течение двух дней — 3 и 4 июня. Другой обязательный предмет, математику, школьники будут сдавать 7 июня.

Знания по истории и физике у выпускников проверят 11 июня. Экзамен по обществознанию запланирован на 15 июня.

В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые пройдет в два дня — 24 и 25 июня. Экзаменуемые будут выполнять задания за компьютерами.

Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период, предусмотрены резервные дни — 28, 29 июня и 2 июля. Дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена продлится с 12 по 17 июля.