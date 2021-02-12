В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика

В Ростовской области расследуют обстоятельства гибели школьника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области следователи занялись расследованием гибели школьника.

По факту произошедшего в Верхнедонском районе уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователям удалось выяснить, что происшествие случилось 11 февраля в одной из местных школ. 12-летний мальчик был на уроке физкультуры и случайно зацепился за волейбольную сетку, а затем упал и ударился головой об пол. Сначала показалось, что травма незначительная, но затем здоровье школьника начало резко ухудшаться, его госпитализировали в больницу, но несмотря на все старания медиков, ребенок скончался.

- Все обстоятельства смерти подростка будут установлены в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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