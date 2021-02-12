В уклонении от уплаты налогов обвинили руководителя донской коммерческой организации

В Ростовской области местного жителя обвинили в уклонении от уплаты налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Следственный комитет Ростовской области занялся расследованием дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он занимался строительством жилых и нежилых зданий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ " Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

В ходе следствия стало известно, что с 2014 по 2015 год он умышлено уклонился от уплаты налога в сумме более 109 миллионов рублей. Он создал искусственный документооборот о привлечении в качестве субподрядчиков к строительным работам несуществующих организаций.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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