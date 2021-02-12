Двух дончан задержали после совершения серии краж

В Ростовской области поймали двух серийных воров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области задержали двух дончан, которые подозреваются в совершении кражи.

В местный отдел полиции города Гуково в разное время обратились двое местных жителей и рассказали, что за время их отсутствия в квартирах оттуда пропали различные вещи.

Правоохранителям удалось найти и задержать 25-летнего местного жителя и его 21-летнего сообщника. Полицейские выяснили, что злоумышленники специально выбирали квартиры, в которых долгое время не появлялись жильцы. Потом они при помощи ломика взламывали взламывали дверь и попадали внутрь. Из квартир обратившихся дончан были похищены холодильник, электродвигатель и запчасти бытовой техники. Все это злоумышленники вывезли на машине и сдали на металлолом, а вырученные деньги потратили.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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