40-летний рецидивист выкрал из дома дончанки электроинструменты

В Ростовской области рецидивист попался на краже инструментов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

Жительница города Шахты обратилась в местный отдел полиции и сообщила, кто-то проник к ней в дом и похитил электроинструменты. Полицейские выяснили, что злоумышленник попал в дом через окно, которое он взломал. Общая стоимость похищенного составила порядка 40 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 40-летний мужчина, который ранее не раз был судим за кражи. Свою вину отрицать он не стал и рассказал, что все похищенное он немедленно сдал в ломбард, а вырученные деньги уже потратил. Но полицейским удалось вернуть украденные вещи и в скором времени они будут возвращены законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Похищенное они сдали на металлолом.

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