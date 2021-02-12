Молодой грабитель в Таганроге обчистил на улице пенсионера

В Ростовской области задержали дончанина, подозреваемого в грабеже Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

В таганрогский отдел полиции обратился 83-летний местный житель и сообщил, что он шел по улице вечером и вдруг к нему подбежал неизвестный, выхватил у него из кармана обложку для паспорта, в которой лежало около пяти тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Правоохранители занялись поисками злоумышленника и им удалось найти и задержать его. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Обнаруженные деньги он к тому времени уже успел потратить.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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АЛЛО!

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