Иномарка опрокинулась и врезалась в другой автомобиль в Ростове-на-Дону

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове-на-Дону иномарка опрокинулась и врезалась в другой автомобиль. Авария произошла вечером 12 февраля.

По предварительным данным, водитель машины «Хендай» не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в бордюр и перевернулась. После этого «Хендай» врезался в «Хонду Аккорд».

— В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

К счастью, в аварии ни водители, ни пешеходы не пострадали.

Напомним, 12 февраля произошла другая авария. В Северном микрорайоне на бульваре Комарова автомобиль сбил 35-летнего пешехода. Предположительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.Пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу. Медики изо всех сил пытались спасти жизнь пострадавшего. Пациент умер на больничной койке.

АЛЛО!

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