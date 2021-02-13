Сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону: рассказали донские синоптики

В отдельных районах Ростовской области ожидается метель. Фото: Олег Адамович.

Синоптики рассказали, сколько продлится снегопад в Ростове-на-Дону. О погоде в ближайшие дни рассказали в ростовском Гидрометцентре.

12 и 13 февраля в донской столице пройдет снег. Возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Ночью и утром — гололед. Ночью температура воздуха составит минус шесть — минус восемь градусов. Днем столбик термометра может достигать минус четыре — минус шесть градусов. Скорость ветра — 9 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области в также ожидается снег. Утром и днем в отдельных районах прогнозируется метель. На дорогах — гололедица. Ударят морозы до минус десяти градусов, при прояснениях — до минус 15 градусов. Днем будет холодно до минус четырех — минус девяти градусов.

14 февраля ночью в Ростове пройдет умеренный снег, днем — небольшой. Ночью и утром прогнозируется метель. В ночное время столбик термометра упадет до минус семи — минус девяти градусов, днем — до минус шести — минус восьми градусов. Прогнозируется ветер до 12 метров в секунду. 15 февраля существенных осадков не предвидится. Скорость ветра снизится до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 10 — минус 12 градусов, днем установится температура до минус четырех — минус шести.

В Ростовской области в воскресенье ожидаются небольшой или умеренный снег. Скорость ветра будет достигать 15 — 18 метров в секунду, в Приазовье — до 22 метров в секунду. Ночью температура может достигать минус 11 градусов, при прояснениях — до минус 18.

15 февраля по донскому региону пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. Ночью температура — минус восемь — минус 13 градусов, при прояснениях — минус 17 градусов. В крайних северных районах — до минус 21 градусов. Днем отметка термометра покажет минус 6 — минус 11 градусов.

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